La selección peruana no gana en Barranquilla por Eliminatorias hace más de dos décadas. Pretender que rompamos esa racha este viernes se fundamenta, principalmente, en que los peruanos somos creyentes y por tanto admitimos los milagros; y porque tenemos en la conducción técnica a un especialista en esos menesteres. Y es que con el “Tigre” ya ganamos en Asunción (goleamos), vencimos en Quito, triunfamos en Venezuela, clasificamos a un Mundial y llegamos a la final de una Copa América. Hasta le ganamos a Brasil (dos veces). Así, tenemos derecho a ilusionarnos, aunque luego la realidad nos golpeará igual de fuerte que antes.

La Selección de Fútbol del Perú suma 17 puntos y se ubica en el quinto lugar de las Eliminatorias, en el cuarto lugar se ubica Colombia con la misma cantidad de puntos, pero con mejor diferencia de goles. El resto, hacia arriba (Brasil con 35, Argentina con 29 y Ecuador con 23) ya nos son indiferentes a la hora de hacer números.

A continuación analizamos tres posibles escenarios para la selección peruana ante Colombia y teniendo en cuenta los otros resultados de la fecha:

El peor escenario

El peor escenario es que la selección peruana pierda. No solo es el peor, sino que también es muy probable. No ganamos en Barranquilla hace mucho y Colombia ahí se hace muy fuerte no solo por su poder deportivo, también porque el clima (alta temperatura y humedad) ahoga al rival. Si Perú pierde y se dan todos los resultados que no queremos, como triunfo de Uruguay, Chile y Bolivia; la selección peruana caerá al octavo lugar (17), solo por encima de Venezuela y Paraguay.

El mejor escenario

El mejor escenario es que la selección peruana gane. En ese caso sumará 20 puntos. Además Chile y Uruguay deben perder para quedarse con 16 puntos. El resto de resultados es algo indiferente. Con esto, la selección peruana se aseguraría el cuarto lugar. En este escenario como en el anterior, conviene que gane Ecuador, así llega más seguro de su clasificación a Lima en la siguiente fecha, permitiéndose una derrota.

Un escenario realista

Lo más realista después de una derrota, es el empate. Si Perú empata hará 18 unidades y debería esperar que Chile y Uruguay no ganen, con esto en el mejor de los casos sumarían 17 puntos, con lo que Perú se mantendría en el quinto lugar, con Colombia en cuarto lugar con 18 unidades, pero mejor diferencia de goles.





