Selección Peruana cumplió nuevo día de trabajos bajo el mando de Nolberto Solano | FOTOS

La selección peruana sub 22 que dirige Nolberto Solano cumplió un nuevo día de trabajos en la Videna, de cara a los que será su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La novedad en el entrenamiento de este martes, fue la presencia de Yuriel Celi, ex jugador de la sub 17.

El mejor jugador de la selección peruana sub 17 en el último sudamericano, es parte de la convocatoria de Nolberto Solano que alista su equipo para los Juegos Panamericanos, y recién se unió al plantel este martes debido a su presencia en Cusco con el primer equipo de Cantolao que enfrentó Real Garcilaso.

Con Celi haciendo trabajos de recuperación a un lado del campo, Nolberto Solano tuvo a su disposición 24 jugadores con los que siguió entrenando, tratando de inculcarles la idea de juego que busca para la bicolor y buscando ampliar su universo de jugadores convocables.

El entrenador del seleccionado sub 22 intenta que su equipo tenga un estilo similar al de la selección mayor que dirige Ricardo Gareca pero con un toque personal que le permita marcar diferencias con el 'Tigre'. Por ello, es muy exigente en cada práctica. Las tareas defensivas son las que más se trabajan.

Este miércoles, la selección peruana sub 22 tendrá su último día de trabajo en la Videna en lo que fue el segundo microciclo de trabajos. El objetivo es brillar en Lima 2019.

