Cuatro jugadores que le preocupan a Gareca con miras a los amistosos

Faltan algunas semanas para que la selección peruana juegue los dos amistosos pactados para el mes de octubre ante la selección de Chile y Estados Unidos (12 y 16 respectivamente). Ante ello, hay un tema que preocupa en demasía a Ricardo Gareca y este sería el estado físico que presentarán alguna de sus habituales titulares.

André Carrillo

Pese a mostrar un gran nivel en el duelo donde la selección peruana cayó por 2-1 ante Holanda, la 'Culebra' preocupa a Ricardo Gareca no solo porque terminó golpeado y no jugó el choque ante Alemania. A esto se suma todo lo que representa que juegue en una liga de bajo nivel como la de Arabia Saudita. Al extremo nacional el comando técnico le haría un seguimiento especial para saber la condición real en la que llegará para los compromisos ante Chile y Estados Unidos.

Renato Tapia

El volante central del Feyenoord empezó a realizar fútbol hace unos días y lo más probable es que el fin de semana comience a acumular minutos. El 'Capitán del futuro' ahora tiene un gran "rival" en la posición que es Pedro Aquino. Por ahora, el 'Flaco' se inclinaría por el mediocentro del León de la Liga MX, aunque es sabido que el titular es Tapia y así será si llega con partidos encima a los dos duelos experimentales.

Christian Cueva

La situación del elemento del Krasnodar de Rusia se torna un poco complicada a partir del bajo nivel mostrado en los últimos compromisos de la blanquirroja. 'Aladino' no es titular en su equipo y apenas y ha sumado minutos entrando en los últimos minutos. El ex Sao Paulo cuenta con el respaldo del técnico argentino, pero de no llegar a su mejor performance otro jugador podría ocupar su lugar en la oncena nacional. Cristian Benavente podría ser una opción.

Edison Flores

Lo del 'Orejas' preocupa no solo por la poca actividad que tuvo desde el Mundial de Rusia 2018. El reciente fichaje del Morelia de la Liga MX no salió bien del duelo ante Alemania y aún su estado físico es un misterio. Pese a no llegar con buen ritmo futbolístico destacó en el amistoso ante los 'teutones' en los minutos que le tocó estar. Sin embargo, para Ricardo Gareca es urgente que el ex Aalborg BK comience a jugar lo más antes posible, debido a que no completa un partido completo desde el 26 de junio del 2018, cuando la bicolor derrotó por 2-0 a Australia en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

LEE ADEMÁS: