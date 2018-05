Selección peruana: el cronograma de la bicolor previo a Rusia 2018

Este martes 29 de mayo, la selección peruana disputará el amistoso de despedida ante Escocia en el estadio Nacional a las 8:00 pm. Al día siguiente, viajarán en un vuelo charter rumbo a Zúrich. El 30 de mayo llegarán a dicha ciudad y luego, el domingo 3 de junio, partirán hacia San Galo para disputar el penúltimo amistoso frente a Arabia Saudita.

El viernes 8 de Junio la selección peruana viajará hacia Gotemburgo donde enfrentará el último partido previo a Rusia 2018 ante Suecia, que se disputará el sábado 9 de junio a las 12:15 pm (hora peruana). El domingo 10 del mismo mes, llegará a Moscú donde van a concentrar para el Mundial.

Perú vs Escocia 29 de mayo 8:00 pm (hora peruana)

Rumbo a Zúrich 30 de mayo

Perú vs Arabia Saudita 3 de junio 1:00 pm (hora peruana)

Perú vs Suecia 9 de junio 12:15 pm (hora peruana)

Llegan a Moscú 10 de junio

Perú en el Mundial



Cabe recordar que en la Copa del Mundo, la selección Peruana debutará con Dinamarca para después enfrentar a Francia y Australia.



Partidos de la 'bicolor' en el grupo C:

Perú vs Dinamarca 16 de junio a las 11 am (hora peruana)

Perú vs Francia 21 de junio a las 10 am (hora peruana)

Perú vs Australia 26 de junio a las 9 am (hora peruana)