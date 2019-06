​Selección peruana | Perú, mucho por corregir para una Copa América que está a la vuelta de la esquina | VIDEO

La tarde era húmeda en Lima, pero con aquel brillo peculiar de domingo. Debía estar en el aeropuerto al promediar las 18.00 horas, el viaje era largo, así que pedí el taxi con dos horas de anticipación. El partido estaba en la radio (R): La selección peruana frente a Colombia en el Estadio Monumental, su último amistoso antes de viajar a Brasil para la Copa.

Mucho por corregir

Taxista: No me gusta Perú, en el Mundial se le quedó el fútbol o no sé, pero no es el mismo.

Yo: Bueno, para eso se tienen que jugar estos partidos, ¿no?

T: A Costa Rica le ganamos a las justas. Ahora, Colombia está con todas sus figuras: James, Falcao, Cuadrado...

Radio: La recupera Perú en el medio. Va a probar Guerrero de fuera del área... Potente disparo que se va cerca...

- Carlos Queiroz sobre la selección peruana: 'Es un equipo muy sólido y consistente' | VIDEO

T: Qué jugador es Guerrero, la falta que nos hace cuando no está.

Yo: Y no le encontramos aún un reemplazo. Ruidíaz, Da Silva, Bulos... Todos están lejos aún de Paolo.

T: Ruidíaz es bueno, pero hay algo que le falta, como si no terminará de encajar.

Yo: Sí, pero ya tiene 28 años, a esa edad debe estar cuajado; sin embargo, lo seguimos esperando y esperando.

R: Gran gesto técnico de Yotún, se la da a Advíncula por la derecha. Va Advíncula, se lleva a uno, a dos, saca el centro... Tiro de esquina para Perú...

T: Ese moreno es ‘bravo’, bien rápido. Ojalá se quede en Europa, que no regrese a Perú, luego se pierden, bajan su nivel.

Yo: El tema es que compitan, muchos se están yendo, pero ya no se sabe nada de ellos, como si desaparecieran... Se van a ser suplentes, a pelear la baja y nos estamos acostumbrando a eso.

- Selección Peruana | Eddie Fleischman pide convocatoria de Costa por Hurtado | FOTO

T: Y pensar que Paolo campeonó el Mundial de Clubes, el ‘Mudo’ llegó a la final de la Europa League, eran otros tiempos...

R: James la para d epecho en el área, se acomoda y ¡Uffffffff! Mete miedo Colombia....

T: Ya empezaron ya...

R: Sigue el fútbol, James saca el centro y ¡Goooool! Uribe mete tremendo cabezazo para el 0-1 de Colombia. Espera, espera, el juez de línea alza el banderín. ¡Off-side!

Yo: De la que nos salvamos... Pero, igual, Colombia no perdona cuando la tiene.

R: Los peruanos reclaman, el ‘Tigre’ Gareca también, pero no hay más. ¡Es gol, señores!

T: Ya sabía, ya. Muchos goles nos fallamos. La tenemos, pero no hacemos nada.

Yo: Por estas cosas es que se quiere implementar el VAR, con eso se acaban las polémicas.

T: Con VAR o sin VAR, Perú es un fantasma de lo que fue el año pasado, ‘choche’.

- Selección peruana | Perú vs. Colombia: Los memes que dejó la goleada en el Estadio Monumental | FOTOS

R: Qué gol se falló Abram, la tuvo solo debajo del arco, pero se fue lejos y arriba...

T: No te digo, con Brasil no se pueden fallar estos goles. Si son pocas ocasiones de gol, hay que meterlas... Perdemos por eso...

Yo: Así no esté Neymar, será el partido más difícil.

Silencio...

R: Se armó la pelea, hace rato que se vienen dando. ¡Uyyyy! Se vio un golpe de Yotún a Mina y sí, se va expulsado. ¡Se va, ‘Yoshi’!

Yo: Lo que faltaba, siempre la misma historia. No aprendemos a manejar el temperamento, los colombianos vienen a pegarnos y caemos en su juego...

T: Ahora sí está difícil. Con 10, Colombia nos aplasta.

R: ¡Goool de Colombia! Una vez más, Uribe de cabeza. Gana Colombia 0-2 de visita.

T: ¿Qué te dije? No aguantamos ni 10 minutos con 10 hombres y ya nos hacen el gol.

Yo: Se demoronó Perú. Cayó anímicamente luego del Mundial y nunca se recuperó.

T: Ahora, Gareca saca a Guerrero y Cueva. Ya no lo quiere ni intentar.

Yo: Es mejor guardarlos para la Copa, este partido ya está perdido.

T: Y, dígame... ¿A dónde viaja usted, joven?

Yo: A Brasil, quiero acompañar a la selección. No pierdo la fe, esta puede ser nuestra Copa.

T: Uy, amigo, yo ya no gastaría tanto viajando. Pero, ojalá le dé suerte.

Yo: Así como jugamos hoy, vamos a necesitar más que suerte.

R: Lo liquida Colombia. Zapata marca el 0-3 al último minuto y golea a Perú.

Yo: ¿No le dije? La suerte no basta, aún tenemos mucho que corregir, pero peor es rendirse antes de intentarlo, ¿no?.

Cerca a las 18:00 horas, la tarde seguía húmeda y fría. En el aeropuerto, la gente prefería no hablar del partido. 'Ojalá que en ese avión a Brasil, todos (jugadores e hinchas) reencontremos las respuestas y los ánimos perdidos' me digo y luego pausa. Silencio.

MÁS NOTICIAS