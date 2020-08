Cinco años después de encarnar a una de las promesas de cantera del poderoso Real Madrid, lo único que Cristian Benavente comparte con Sergio Ramos es la afición por los caballos. Ni camerinos, ni Liga, ni torneos europeos de primer nivel. Tampoco el protagonismo en su selección. Obligado a probar suerte a mediados del 2015, Benavente se marchó de Valdebebas en busca de aquello que hasta ahora sigue siendo un pendiente en su vida: la consolidación deportiva. Hoy, con 26 años cumplidos y apenas un quinquenio como futbolista profesional, Benavente ha cerrado una discreta historia en el Nantes de Francia y tal parece, se ha distanciado algunos años luz más de su otro gran anhelo: la titularidad en la selección peruana.

Este 2020, aunque la pandemia lo excusa, no ha podido jugar ni una sola vez un partido completo en el Nantes y ha logrado ser titular apenas en un único partido: en diciembre pasado. Quizá resulta contradictorio cuestionarse el presente de un jugador que únicamente logró consolidarse en el corazón de la afición peruana. Pero el caso de Cristian Benavente calza como un sui generis. En el apogeo sentimental del hincha peruano hacia el ‘Chaval’, él era tan querido como Paolo Guerrero, aunque sin los partidos, ni los goles, ni el rendimiento del ‘Depredador’ a nivel de clubes y tampoco en selección.

¿Por qué quisimos tanto a Cristian Benavente?

Cristian Benavente, hace casi ocho años, se convirtió en la más grande promesa del fútbol peruano, tras protagonizar reportajes y entrevistas mediáticas en las que, sorprendentemente, anunciaba su deseo de jugar por la selección peruana y no por la española. El chico de San Luis Ilusionó al país que más falto de ilusiones estaba.

Automáticamente, como si se tratase de una obra de arte, su sonrisa amplia, adornada de un cabello abundante y rizado, enamoró al febril hincha de la selección peruana. El acento español de Cristian Benavente profundizó en todos nosotros ese orgullo de saber que había un proyecto de crack mundial en este planeta –porque lo pronosticaban como futura figura del Real Madrid por ese entonces- capaz de decirle que no a la vigente campeona del mundo (en Sudáfrica 2010) para apostar por una discreta selección del tercer mundo. El peruano promedio aficionado al fútbol sintió entonces lo que sintió Shrek cuando la princesa Fiona lo prefirió a él antes que al príncipe encantador.

Ricardo Gareca se reunió con Cristian Benavente en su gira por Europa antes del Mundial

Benavente y el difícil camino a la consolidación

“Él (Cristian Benavente) no se ha estabilizado bien en ningún club más que en la selección. Mi percepción es que no dura mucho en ningún club y cuando está por dar el salto a la selección, cambia de equipo y actúa poco”, dijo en mayo pasado Juan Carlos Oblitas, director deportivo de Federación peruana de Fútbol, al ser consultado sobre las razones por las que el mediocampista no ha logrado afianzarse en la selección peruana bajo el mando de Ricardo Gareca. Curiosamente, tal afirmación la hizo cinco años después –en mayo del 2015- de que el ‘Tigre’ dejara de lado al ‘Chaval’ y optara por Christian Cueva en la posición de enganche de la selección peruana para la Copa América de Chile. Benavente se quedó en casa.

El primer semestre de 2015 resultaba trepidante para Cristian Benavente, por entonces en el Real Madrid Castilla –la filial del Real Madrid-. Sin embargo, Gareca optaría por convocar a Christian Cueva, el volante de Alianza Lima. “Son dos chicos (Benavente y Alexander Callens) para tener en cuenta, pero la competencia no reúne la exigencia para competir a nivel de selección. Es la tercera categoría. Nosotros consideramos más importante la liga peruana de primera división que una segunda o tercera división del fútbol europeo”, afirmaría Ricardo Gareca.

Lamentablemente, para Cristian Benavente, el tiempo le dio la razón a Ricardo Gareca. Cueva terminó empoderándose en la selección peruana y fue determinante para la clasificación a l Mundial de Rusia 2018. Hoy, sigue siendo titular indiscutible para el ‘Tigre’ pese a sus tropezones en su trayectoria profesional. Benavente, sin embargo, parece ya una variante descartada.

¿Qué le falta a Cristian Benavente para convencer a Gareca?

Las pocas veces que Cristian Benavente entró en el radar de Ricardo Gareca y fue convocado a la selección peruana no convenció. Le pasó en las pasadas Eliminatorias, en Lima, ante Argentina, cuando arrancó de titular pero fue utilizado de extremo y no de enganche, su posición natural. No convenció y ante Chile –el siguiente partido- se la pasó en la banca.

En los amistosos de la selección peruana previo al Mundial de Rusia 2018 tampoco convenció. Ni ante Croacia ni ante Islandia. La preferencia de Gareca por Cueva es innegable y –hasta cierto punto- irrefutable debido a los resultados. Ya sea el azar, las circunstancias o el destino, Cristian Benavente pocas veces pudo redondear una buena actuación con la selección peruana. Y eso, también le jugó en contra.

Cuando Zinedine Zidane era técnico de Real Madrid Castilla aplaudía a Cristian Benavente

¿Dónde está jugando Cristian Benavente?

Cristian Benavente abandonó el Niza francés tras no lograr consolidarse en la anterior parte. Este 2020, apenas logró jugar 11 minutos y se quedó en banca en otros seis partidos. Su pase pertenece al Pyramids de la Liga de Egipto, club que tampoco lo tiene en sus planes y busca venderlo, pues tiene contrato con el jugador hasta el 2022.

“Actualmente Cristian Benavente viene entrenando con el equipo. Hemos recibido varias propuestas por él. Pienso que lo terminaremos vendiendo”, señaló hace unas semanas el director deportivo de Pyramids FC, Hany Said. Desde que se reanudaron las competencias europeas en julio pasado, el futuro de Cristian Benavente es una incógnita.

Según el portal Transfermarkt, a inicios del año pasado, Cristian Benavente tenía un valor de mercado de 5.5 millones de euros, tras ser adquirido por el Pyramids FC, procedente del Sporting Charleroi, de donde el peruano decidió partir por un suculento contrato antes que priorizar la consolidación deportiva. Año y medio después, su valor de mercado se ha devaluado casi millón y medio de euros: cien mil dólares menos por mes. Claro, la pandemia también le ha jugador en contra.

Actualmente se desconoce el futuro de Cristian Benavente. El Pyramids FC arrancará la Liga de Egipto este 3 de septiembre y tampoco tiene en sus planes a aquél chiquillo que cautivo a un país con sus videos en Youtube hace casi una década. El Pyramids necesita venderlo por su alto costo, presupuesto que con la pandemia se ha hecho aún más difícil de cumplir.

Eso sí, el ‘Chaval’ no pierde el tiempo y hace un año incursionó en el negocio hotelero. También ha incursionado en la crianza de caballos, un hobby que lo ha hecho merecedor de ser incluido en un reportaje del diario Marca nuevamente, tiempo después de cuando en ese mismo medio era entrevistado por sus condiciones futbolísticas y soñaba con brillar en la selección peruana.