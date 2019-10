Selección peruana | Cristian Benavente: "Fui convocado, pero tenía una molestia que no me dejaba estar al 100%" | AUDIO

Cristian Benavente confirmó que fue convocado a la selección peruana para los encuentros frente a Uruguay, tras la lesión de Yoshimar Yotún, pero una lesión no lo dejó estar en los partidos.

"Me habían llamado para jugar los dos partidos amistosos (frente a Uruguay), pero tenia una molestia que no me dejaba estar al 100%. Hable con (Ricardo) Gareca y decidimos que descanse en este parón", dijo Cristian Benavente en una entrevista con Marca.

Ricardo Gareca reveló que pensó en Cristian Benavente para reemplazar al lesionado Yoshimar Yotún, pero el 'Chaval' no estaba bien y convocó a Alejandro Hohberg, de Universitario de Deportes.

Fuente: Marca

