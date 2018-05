Selección peruana: Cristian Benavente anuncia su llegada a Lima

Cristian Benavente informó a través de su Instagram que se encuentra viajando rumbo a Lima, acompañado de un familiar 'el Chaval' pasará unos días de descanso en la capital y hasta se rumorea que podría llegar al estadio Nacional para presenciar la despedida de la selección peruana ante Escocia.

Llega 'el Chaval'

Muchos hinchas de la selección peruana esperaban ver a Cristian Benavente en la lista final de convocados, pero Ricardo Gareca no lo llegó a considerar entre los 25 que mandó como lista preliminar. Ahora el creativo se concentrará en recuperar energías para volver recargado a sus entrenamientos con el Sporting Charleroi de Bélgica.

A pesar de ello, su no convocatoria no desanimó a Cristian Benavente quien llegará en las próximas horas a para apoyar a la blanquirroja desde fuera del campo. 'Chaval' terminó en gran nivel el campeonato belga, siendo elegido el mejor jugador de su equipos en las últimas fechas, lamentablemente para él eso no fue suficiente para ganarse un llamado a la selección peruana pensando en Rusia 2018.