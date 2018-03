Convocado llamó asustado por no encontrar su figurita en álbum Panini

No es ninguna broma ni una tomada de pelo. Un jugador de la Selección peruana creyó, por un momento, que no estaría en Rusia 2018 al no aparecer en el álbum Panini.

Los jugadores de la Selección peruana se encuentran reunidos y concentrando en Miami, ciudad donde jugarán el amistoso FIFA contra Croacia este viernes por la noche. En la concentración, los seleccionados recibieron, cada uno, su álbum Panini. Alguno de ellos se fotografiaron junto con su 'figurita'; pero otros, al no ser parte de la convocatoria usual, no pudieron hacerlo.

Esta situación hizo que aquellos jugadores que no aparecen en el álbum sintieran cierta desazón. El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, reveló que un futbolista de la Selección peruana llamó a La Videna para consultar sobre el posible riesgo que corre su convocatoria para el Mundial Rusia 2018 al no ser parte del álbum de Panini.

“Un jugador llamó a La Videna preocupado para preguntar si no iba jugar el Mundial, por no aparecer en el álbum”, contó Rebagliati en Movistar Deportes.

Rebagliati, en un acto de prudencia, prefirió no revelar el nombre del jugador. Sin embargo, los jugadores que no aparecen en el álbum, al contar sólo con 18 futbolistas, son Roberto Siucho y Alejandro Duarte, quienes han sido convocados por primera vez.