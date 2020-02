Jaime Regalado fue el arquero de la selección peruana de fútbol 7 que participó en los Juegos Paralímpicos Lima 2019 y se le presentó la oportunidad de su vida: jugará en el Levante de España.

“Yo soy el arquero titular de la selección peruana paralímpica de fútbol 7. Jugamos los Parapanamericanos. Allí me hablaban los entrenadores de Brasil, de Argentina, de Colombia, sobre alguna chance de llevarme. Y a las finales pasó lo que ni siquiera imaginaba: una amiga española hizo de servicio de inteligencia [sic] y me presentó con la gente de España. Y así fue. Yo creo que ella ayudó muchísimo”, contó en entrevista a Somos.

(Foto: Daniel Apuy/Grupo El Comercio)

El nuevo portero del Levante de España contó cómo ingresó al mundo del deporte y también habló sobre sus características en el campo de juego.

“Siempre fui deportista. Cuando estudiaba en el colegio de la FAP Manuel Polo Jiménez era un buen atleta. Pero para seguir necesitas un peso ideal: lo que llaman ‘otro pulmón’. Una tarde vi que estaba entrenando el Aviación, que es el equipo de la Fuerza Aérea y estaba en Segunda. Faltó alguien ese día y me llamaron. Hace más de 15 años fue esto; yo hoy tengo 32. Y así me fui quedando. Hice natación, boxeo, tenis, pero mi pasión es el fútbol”, dijo.

“Me gusta ser atrevido. El arquero es el que tiene que hacer sentir la presencia. No sé si afuera me escuchan, pero siempre grito a mis compañeros y a los rivales: ‘Yo estoy acá y no vas a hacer gol’. O: ‘Aquí estoy; a ver, ¡patea!’. Lo tienes que ‘trabajar’ al rival”, agregó.

Jaime Regalado explicó su diagnóstico y aseguró que el deporte le cambió la vida.

“Parálisis celebral y diplejia, es decir, problemas en las dos piernas. Sin el deporte, esa terapia, no habría podido. A mí me decía mi familia que iba a ser muy complicado, pero ya pues. Yo le daba todo, siempre”.

