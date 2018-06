Selección peruana: Conoce la trivia de la bicolor en una web de Francia

La página web deportiva más importante de Francia, L'Equipe, realiza una trivia de la selección peruana para sus lectores, en la cual se encuentran preguntas del equipo dirigido por Ricardo Gareca, así como de toda la historia de la blanquirroja en Rusia 2018.

El mismo ejercicio se lleva a cabo para el resto de las selecciones que comparten el grupo con Francia y la selección peruana, como Dinamarca y Australia. Los galos, dirigidos por Didier Deschamps, campeón del mundo como jugador en Francia 1998, debutan ante los oceánicos.

No habría muchas novedades en el once de Francia, ya que se confirmó que el golpe en el tobillo de Kylian Mbappé no es de gravedad, debido a su presencia sin inconvenientes en el último entrenamiento de elenco europeo.

