Selección Peruana: Conoce al delantero de la sub 17 que la rompe en Colombia

La selección peruana sub 17 tiene un partido amistoso mañana ante Argentina. En el ataque tiene un jugador formado en la Academia Cantolao que hace unos meses viene destacando en las formativas del club colombiano Envigado. Se trata de Baruj Aburto, quien a su corta edad sueña con consolidarse en Colombia y porque no quedarse entre los elegidos que defenderá la camiseta de la selección peruana en el Mundial que se realizará en nuestro país el próximo año.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Baruj Aburto estuvo toda su carrera en la Academia Cantolao y desde el año pasado se encuentra en Colombia jugando en Envigado. De esa manera busca ganarse un nombre en ese país y en la antesala al duelo ante Argentina se dio unos minutos para conversar con EL BOCÓN en exclusiva.

"Yo estoy en Colombia desde agosto del año pasado. Un amigo me hizo el favor de conseguirme unas pruebas allá y fui a Tigres, el año pasado estuve en Tigres. Luego, mi papá me consiguió unas pruebas en Envigado y las pase gracias a Dios", nos cuenta Baruj Aburto entusiasmado.

Baruj Aburtole cuenta a este diario como le ha ido en Envigado desde su llegada al elenco 'cafetero': "Me va muy bien gracias a Dios, salí goleador de un campeonato en Colombia. Anoté 8 goles en 6 partidos y me perdí tres juegos por lesión, pero ya estoy recuperado".

Luego, agregó lo siguiente: "Hay mucha presión en Colombia, desde el primer momento que el equipo rival tiene el balón se presiona y siempre se juega vertical".

Sobre su llamado a la selección peruana, Baruj Aburto confiesa lo siguiente: "Lo tomo como un nuevo reto, es un anhelo cumplido y el comienzo de lo que está por venir. Creo también que es un premio al esfuerzo que vengo haciendo y seguiré haciendo por cumplir mis metas".

A su vez, Baruj Aburto confiesa que admira a Luis Suárez por sus movimientos y porque en el área no perdona. Además, como referente en su posición tiene a Paolo Guerrero: "Es una persona que tiene carácter, pone el pecho por el equipo. Es un líder, en el área no perdona, es un verdadero '9'", lo dice con un brillo en sus ojos.

Además, Baruj se describe de la siguiente manera: "Soy un jugador muy veloz, con gol y explosivo"

Los que conocemos al profesor, Carlos Silvestri, conocemos que suele hablar mucho con su jugadores. Por esa razón, Baruj nos cuenta lo siguiente: "El profesor me dijo que le gusta mi juego, que soy habilidoso. Yo hablé con el profesor y le dije que de mi parte iba a haber sacrificio, entrega y disciplina. Si es una motivación muy grande estar en la selección peruana, y mi sueño si es jugar un mundial. Incluso, por que no salir goleador y para eso me voy esforzando a diario".

Finalmente, sobre el rival de mañana Argentina, Baruj señala lo siguiente: "De lo que he podido escuchar a mis compañeros, es que un equipo que juega en conjunto a ras del suelo, ejerce mucha presión al rival. Además, es el equipo que salio campeón en el sudamericano sub 15 el año pasado y este año quedo sub campeón del torneo 4 naciones. Será un rival duro".

