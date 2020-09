La MLS anunció este viernes que no está dispuesta a ceder a los futbolistas para que disputen el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, por ello, la CONMEBOL, máximo ente regulador del fútbol sudamericano, decidió enviar una carta a FIFA, pidiendo que interceda para que esta decisión cambie.

“Hemos tomado conocimiento que la MLS ha remitido cartas a varias de nuestras Asociaciones Miembro, con relación a las convocatorias de varios jugadores para los partidos a disputarse en la ventana internacional del mes octubre... En dicas misivas, la MLS manifiesta expresamente que no pueden liberar a los jugadores por motivos de Salud y Seguridad, basándose en las normativas nacionales de Estados Unidos y Canadá... En las reuniones del año en curso, nos manifestó que la FIFA instaría al cumplimiento de la norma que obliga a la liberación de jugadores a todos sus asociados, para los partidos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas sería efectiva”, señala el comunicado.

La MLS no ve con buenos ojos ceder a sus jugadores para que defiendan los colores de sus países en la competencia internacional, puesto a que consideran que es un factor de riesgo muy grande ante la posibilidad de contar con contagios de COVID-19.

Desde Estados Unidos, según detalla The New York Times, una alianza de ligas, la principal asociación de clubes de Europa y el sindicato mundial de jugadores (FIFPro) sostuvieron una reunión urgente con FIFA para discutir el tema de las dos próximas rondas internacionales de juegos -en octubre y noviembre- alarmando a todos al no llegarse a ningún acuerdo.

Tras el comunicado enviado por CONMEBOL, se espera que Gianni Infantino haga respetar el llamado de los futbolistas involucrado. Con ello, ninguna de las Asociaciones Miembro del ente se vería perjudicada, entre ellas la Selección Peruana.

Cabe destacar que Ricardo Gareca convocó a Pedro Gallese (Orlando City), Alexander Callens (New York City), Edison Flores y Yordy Reyna (DC United), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) y Marcos López (San Jose Earthquakes) para lo que serán los partidos ante Paraguay y Brasil, el 8 y 13 de octubre, respectivamente.

El comunicado que CONMEBOL le mandó a FIFA: