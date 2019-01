Selección peruana confirma amistosos contra Paraguay y El Salvador

La selección peruana, mediante su cuenta oficial de Twitter, anunció oficialmente sus próximos amistosos contra Paraguay y El Salvador, programados para la fecha FIFA a desarrollarse el próximo mes de marzo.

Amistosos a la vista

La selección peruana se prepara para lo que será su participación en la Copa América Brasil 2019, equipo de Ricardo Gareca enfrentará a un siempre complicado cuadro guaraní (22 de marzo) y luego de ello se medirá con una de las selecciones más fuertes de Centroamérica como lo es El Salvador (26 de marzo).

'¡Tenemos todo listo para las próximos partidos de la @SeleccionPeru ! - 22.03 a las 20:00 hrs. (hora peruana) en el Red Bull Arena de New Jersey - Perú vs Paraguay

- 26.03 a las 20:00 hrs. (hora peruana) en el RFK Stadium de Washington - Perú vs El Salvador', informaron en Twitter.

Ampliamos