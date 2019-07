Selección peruana: cómo se movieron las apuestas de Perú en la Copa América

Paolo Guerrero fue la apuesta en que más confiaron los peruanos durante la participación de la selección peruana en la Copa América. El 'Depredador' no solo hizo gozar a los peruanos en la cancha con sus goles, sino que además fue el principal protagonista de las apuestas que más ganancias generaron durante el torneo.

La Copa América Brasil 2019 fue uno de los eventos más beneficiosos para las casas de apuestas. La participación de la Selección Peruana tuvo un gran impacto en el mercado de las apuestas con un promedio de treinta (30) soles de monto apostado por cada usuario durante la fase de grupos del certamen, muy aparte del valor de los cotejos creativos denominados ´mercados especiales’, según la casa de apuestas INKABET.

Guerrero, el más ganador

Según el portal peruano de apuestas deportivas durante el certamen el mercado de apuestas especiales que generó más ganancias fueron Paolo Guerrero anota en los 90 minutos y Perú gana (vs. Chile) pagando 6.75. Otra variable fue la de Edison Flores anota y Perú gana (vs. Chile) pagando 15 y por último, Gallese ataja un penal en el tiempo reglamentario (vs. Chile). La rivalidad entre ambas escuadras hizo que la cuota de valor aumente en 5 veces lo apostado para Perú.

Durante la Copa América, INKABET resaltó que la cuota más alta por otra selección la tuvo Venezuela que alcanzó hasta 22 veces lo apostado, la misma cuota para el partido Uruguay vs. Japón que daba como ganador al país asiático. Por otro lado, la apuesta de Paolo Guerrero como goleador de la Copa América pagó 8.50 (si bien no fue declarado oficialmente goleador del torneo, INKABET brindó las ganancias como válidas al igualar al delantero brasileño Everton).

Una final de candela

En este informe el portal de apuestas destaca que el partido de la selección peruana que más apuestas tuvo fue el Perú vs. Brasil, superando incluso en un 20% el número de apuestas de la Final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia vs. Croacia.

A diferencia del Mundial, en la Copa América, las apuestas en vivo fueron más frecuentes que durante la antesala a cada partido, siendo un 60% en lo que se desarrolló en Brasil 2019 frente al 51% durante Rusia 2018.