Selección peruana | Como Paolo Guerrero: el día que Claudio Pizarro se autoexcluyó de una convocatoria | VIDEO

Era el año 2006, la selección peruana era dirigida por Franco Navarro y ocurrió algo bastante sorpresivo: Claudio Pizarroemitió una carta donde se autoexcluía de la 'Bicolor', pues no aceptaba al comando técnico de aquel entonces.

"He enviado una carta hace algunas horas a los dirigentes de la Federación informando que, mientras continúe este comando técnico, no jugaré por la Selección. Por lo tanto, pido que no me convoquen para los siguientes partidos. Mi decisión es determinante", dijo Claudio Pizarro en aquella carta emitida en el 2006, cuando fue convocado para la Copa Pacífico ante la selección de Chile.

Por su parte, Franco Navarro respondió e indicó que “Él (Pizarro) cometió una falta al abandonar la concentración en Chile. Intenté persuadirlo. Es cierto que antes conversó con el preparador físico Martín Bresán, pero las decisiones las tomo yo. Pizarro no puede condicionar ni decir quién debe dirigir la selección nacional”, apuntó Navarro.

“Estoy seguro que le escribieron la carta, ya sabemos quién lo maneja. Claudio se equivoca al firmar esa carta ambigua, no puedes dudar, tienes que definirte para estar con tu selección. Ningún futbolista está en condiciones de ordenar o colocar condiciones. Él está mal asesorado y ustedes saben que su representante Carlos Delgado intenta manejar el fútbol acá, pero mientras yo este aquí no permitiré la intromisión de nadie”, añadió.