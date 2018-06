Selección Peruana: ¿Cómo debe manejar el tema psicológico Christian Cueva?

Escribe: Jean Pierre Maraví

El expsicólogo deportivo de la selección peruana en el proceso de Sergio Markarían, Tito Morinaga habló con el Bocón sobre algunos tips que debe manejar Christian Cueva para romperla en los dos partidos restantes ante Francia y Australia por el Mundial Rusia 2018.

"Lamentablemente los muchachos no lograron recuperarse del error de Cueva. Parece que costó mucho y él fue quien más se afecto, ya que luego de ese suceso tuvo dos o tres jugadas posteriores, pero al tener esa carga emocional negativa hizo que no las resolviera de la mejor manera. Recuerdo una situación que él amaga y da el pase, cuando quizás podía haber pateado, pero prefirió que un compañero culmine la jugada, ya que no tenía esa confianza en si mismo", fueron las primeras palabras del psicólogo sobre el estado emocional de Christian Cueva.

El psicólogo deportivo,Tito Morinaga elogió al mediocampista peruano y confía en que podrá cobrarse su revancha en los partidos restantes de Perú en el Mundial Rusia 2018: "Él es un gran jugador, pero a nivel Mundial se le presentó la oportunidad y no estuvo a la altura. Una lástima por él. Yo le aconsejo que se olvide de lo de hoy. Tiene que cambiar su mentalidad. Confió en la capacidad de mi colega Marcelo Márquez que sabrá ayudarlo en el aspecto psicológico en estos dos partidos vitales que se le viene a la selección peruana, ya que es importante esa inteligencia que tiene para sorprender al rival. Además, del regate que posee para salir airoso en el uno contra uno".

Finalmente, nos cuenta, Tito Morinaga el plan de trabajo que debe realizar un psicólogo deportivo para mejorar el aspecto mental, tras pasar por un momento complicado como el que pasó Christian Cueva: "Se debe llevar a cabo sesiones individuales y grupales donde predomine la aceptación. Además, deben crear imágenes mentales positivas, que surja otros tipos de pensamientos. Sobretodo decirle al deportista que esto aún no acaba. Se necesita que la mente del jugador no siga recordando ese error del penal y no siga teniendo sentimiento de culpa que lo bloqueará y no lo hará explotar su talento".