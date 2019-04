Selección peruana: las claves del empate de la Sub-17 con Ecuador

La selección peruana igualó 1-1 con Ecuador y tiene pocas chances de pelear el boleto hacia Brasil para jugar el Mundial Sub-17, aunque matemáticamente aún se puede.

Un empate que deja mucho para el análisis por la actitud de la selección en los dos tiempos. Con garra y ganas no basta y a este plantel le falta argumentos futbolísticos, hay errores defensivos por corregir.

1. Errores defensivos

La presión y los nervios por quedarse con los tres puntos que nos mantenga con vida hasta la última fecha nos jugaron en contra. Ecuador salió decidido a meterse en carrera y forzó los errores defensivos. La última línea nacional no cerró a tiempo y permitió que el 'Tri' juegue con libertad en el área de Sandi. La marca pasiva originó que el rival se anime a pegarle de afuera y así fue que Mercado rompió las redes al minuto 21. Valencia y Mina intentaron con diagonales y jugando a espaldas de Aguilar, Sánchez y Montoya que no tuvieron cómo frenarlos. Errores repetitivos durante el hexagonal apagaron la esperanza.

2. Mal arranque

Los primeros 45 minutos de Perú fueron para el olvido. Golpeado por el tanto de Mercado, la selección peruana no supo reponerse en lo anímico y pudo irse al descanso hasta con dos goles en contra de diferencia. Remates al travesaño y balones rozando los postes nacionales fueron lo que tuvo Ecuador, que tampoco estuvo fino en la ejecución y no lo sentenció.

Desatenciones en el rechazo del balón y falta de comunicación le permitió al 'Tri' meter a su ritmo al equipo de Carlos Silvestri. Los ecuatorianos tocaron y circularon la pelota por las bandas y llegaron con facilidad al área nacional dejando claro que el punto débil es la última línea.

3. Reacción tardía

A pesar de la obligación de ganarlo, las sociedad en ataque de la blanquirroja no estuvo enchufada y no generó ocasiones claras de peligro. Burlamaqui, en una jugada personal, pisó el área de López buscando un penal; sin embargo el árbitro no compró y el ataque no prosperó. Celi y Pinto pasaron desapercibidos en la etapa inicial y Perú quedó sin ideas del mediocampo en adelante. Para el complemento, Yuriel logró igualarlo pero no alcanzó.

4. Partido enredado

Con el empate, ambas selecciones buscaron el segundo, pero apelando a las ganas, a la entrega y no a un juego ordenado y claro en la elaboración de jugadas. Los pelotazos y las faltas en la mitad de la cancha hicieron el partido trabado.

Ecuador rechazaba los balones desde el borde de su área buscando a Mina y Valencia y pasado el minuto 70, el hombre más buscado en el 'Tri' fue Mejía. En tanto, Perú lo buscó por las asociaciones personales de Celi, Burlamaqui y Figueroa. Forzando las pelotas paradas o remates de larga distancia y una buena contra que les permita llegar al área de López sin éxito.

5. Con actitud no basta

A lo largo del Sudamericano la selección peruana demostró que tiene actitud y recursos para remontar un partido o quedarse con los tres puntos. Sin embargo, no alcanza para pelear una clasificación a una Copa del Mundo, hace falta goles y jugadas en colectivo que permitan meter en aprietos al rival. La Blanquirroja regaló un tiempo, como se vio en otros partidos y sufrió mucho para reponerse de los goles en contra, del golpe anímico y falta de comunicación y coordinación en el campo.