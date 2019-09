Claudio Vivas habla sobre la posición idónea de Christofer Gonzáles | VIDEO

Claudio Vivas se refirió al desempeño de Christofer Gonzáles con la selección peruana en el amistosos FIFA contra Ecuador, estratega de Sporting Cristal resaltó cuál es la posición idónea para 'Canchita' dentro del campo de juego.

Video | YouTube

'Vimos el partido de la Selección, Christofer lo hace bien en esa posición, pero nosotros creemos que en Cristal nos puede dar más cosas si juega 20 metros más adelante. Pero también tiene un mérito enorme adaptarse a varias posiciones', comentó Vivas en plena conferencia de prensa.

El estratega de Sporting Cristal también se refirió a su partido de este fin de semana ante la Academia Cantolao 'Sabemos que Araujo (entrenador de Cantolao) prepara bien sus partidos, el día jueves tuvieron la posibilidad de avanzar en la Copa Bicentenario. Tenemos que volver a nuestro nivel de juego, ser protagonistas en el campo rival y tratar de hacer daño. Todos los partidos son complicados, quedan 12 fechas, el objetivo es campeonar y en eso estamos. Lamentablemente no pudimos avanzar (en la Copa Bicentenario), no nos queda otra competencia, no nos queda otra que ganar y jugar bien al fútbol', agregó el DT celeste.

MÁS NOTICIAS

Internacional vs. Cruzeiro | Con Paolo Guerrero: hora, fecha y canales para ver semifinal de vuelta por la Copa Brasil

Perú perdió ante Ecuador vía Movistar y Latina | FOTO

Fecha FIFA EN DIRECTO: horarios y canales para ver amistosos de selecciones en Sudamérica y Europa | FOTOS y VIDEOS