Selección peruana | Claudio Pizarro trolleó a André Carrillo por jugar en la liga de Arabia Saudita | FOTO

No lo dudó en ningún momento. Hoy por hoy, el único peruano que juega en Arabia Saudita es André Carrillo, quien no solo llegó al Al Hilal por una temporada, sino que después de la Copa América de Brasil 2019, la 'Culebra' llegó a un acuerdo con el cuadro árabe para ampliar su vínculo.

Aunque la decisión del jugador de la selección no haya sido bien vista por los hinchas de la 'bicolor' y menos por el técnico, Ricardo Gareca, este sigue deslumbrando en el fútbol de Asia. Ahora, el ex capitán de la 'blanquirroja', Claudio Pizarro, no dudó en trolear a la 'Culebra' en el mundo de Instagram.

Y es que el 'Bombardero' subió una foto a su cuenta oficial de Instagram con un turbante en la cabeza y dijo estar listo para visitar a André Carrillo. "Listo, ahora sí los voy a visitar", escribió el atacante del Werder Bremen, en donde etiquetó a dos personas más.

André Carrillo no ha respondido a la publicación hasta el momento, pero se espera la reacción del jugador ya que siempre para conectado a sus redes sociales. En los últimos días publicó un video junto a su hija Samira donde se robó la admiración de varios seguidores.