Selección peruana | Claudio Pizarro le responde a Ricardo Gareca tras decir que se "autoexcluyó" de la bicolor

El 'Bombardero' mandó mensaje al 'Tigre' en Instagram

2019/05/31 - 08:41

Tras las declaraciones de Ricardo Gareca sobre Claudio Pizarro, de quien señaló que se "autoexcluyó" de la selección peruana, el delantero le respondió al Tigre con un mensaje en Instagram.

"Jamás me autoexcluí de la selección... Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión... Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la milonga...", escribió Claudio Pizarro.

Claudio Pizarro cerró una buena temporada con el Werder Bremen, teniendo continuidad y anotando goles, por eso, fue pedido por una gran parte de la hinchada para la Copa América 2019. Sin embargo, Ricardo Gareca explicó que no fue convocado por unas declaraciones del delantero "autoexcluyéndose" de la selección peruana.

De esta manera, Claudio Pizarro respondió que para él no tenía sentido su convocatoria a la selección peruana si no lo llamaron para el Mundial. Recordemos que el delantero no es llamado a la bicolor desde marzo de 2016: su último encuentro fue ante Uruguay en Montevideo por Eliminatorias.

