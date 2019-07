Claudio Pizarro y su reacción tras ser considerado leyenda del fútbol peruano | VIDEO

Claudio Pizarro hizo ruido tras confirmar que esta será su última temporada con el Werder Bremen en la Bundesliga, el exatacante de la selección peruana fue abordado por diferentes medios tras el anuncio donde incluso algunos le preguntaron qué sentía al ser considerado una leyenda del fútbol peruano.

¿Pizarro es leyenda?

'Me siento orgulloso de que me consideren una leyenda. Solo me queda decir gracias. Siempre intento hacer mi trabajo y ayudar al equipo lo más que pueda', comentó Claudio Pizarro y en seguida se refirió al dorsal '14' que lucirá nuevamente en la Bundesliga 'Es un número que siempre he usado, y me siento identificado con él. Cuando tengo la oportunidad, me gusta usarlo. Mi establo en Perú es 14 en español. Esa es la simple razón', agregó el 'Bombardero de los Andes'.

¡@pizarrinha estuvo en conferencia de prensa después del entrenamiento!



"Me siento bien. Debo admitir que estoy cansado y no es fácil, pero así es. Creo que nos estamos preparando bien para esta temporada." pic.twitter.com/qnlSakfU7B — SV Werder Bremen ES (@werderbremenES) July 19, 2019

Como se recuerda Claudio Pizarro comentó en varias ocasiones que le gustaría volver a jugar por Alianza Lima, al parecer esto se complica con el anuncio de su retiro. El atacante cumple contrato en julio del 2020 con los 'lagartos', luego podría venir a jugar con los 'blanquiazules' la última parte del campeonato.

