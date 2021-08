La selección peruana está a solo días de conocer a los nuevos convocados y a semanas de jugar la fecha triple de las Eliminatorias. En la víspera, Claudio Pizarro, una voz autorizada, se ha referido a lo que viene para el conjunto nacional en los duelos de septiembre. También comentó sobre Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Con respecto a los partidos contra Uruguay, Venezuela y Brasil, el ‘Bombardero de los Andes’ cree que es vital sumar. “La fecha triple es muy importante porque no nos encontramos en una situación ideal en lo que es la tabla de las Eliminatorias, así que estamos necesitados de puntos. Es importante que el equipo llegue en buenas condiciones y los jugadores al ciento por ciento”, expresó.

Enseguida, el antiguo capitán de la Bicolor comentó que se quedó con buenas sensaciones por el trabajo del equipo en la Copa América y, sobre todo, la aparición de nuevos elementos. “La selección me ha dejado una buena impresión porque aparecieron chicos interesantes o unos no tan jóvenes que yo no los tenía. En el futuro serán importantes y debemos resaltar el trabajo que está haciendo Gareca con estos jóvenes que están apareciendo”, explicó en ESPN.

Precisamente, una de las mejores apariciones ha sido la de Gianluca Lapadula, de quien Pizarro tiene un buen concepto. “Lapadula es un jugador que se adaptó muy rápido al esquema de lo que juega Perú y está ayudando mucho a la selección. Es un jugador luchador, con cualidades natas para anotar goles y creo que será importante y lo pudo demostrar en la Copa América”, manifestó.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán

Pizarro compartió por años la ofensiva de la selección peruana con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Actualmente, los referentes de la Blanquirroja se perdieron las recientes citas por causa de lesiones complicadas. En ese sentido, el embajador de Bayern Múnich desea que ambos se recuperen para que puedan aportar al equipo de Ricardo Gareca.

“Farfán siempre ha sido un jugador importante en la selección. Ahora ya llegó a una edad y tiene problemas con lesiones que no será tan fácil que vuelva a competir o estar en el mismo nivel. Esperemos que se recupere lo más pronto posible y estar nuevamente para ver lo que puede aportar en la selección”, indicó sobre la ‘Foquita’.

“A Paolo lo veo bien. Después de las lesiones y operaciones que tuvo, siempre es complicado volver por el tipo de lesión y la edad que ahora tiene. Pero, el temperamento y la ganas que tiene de jugar ayudan mucho. Vi que anotó en el último partido y eso bueno porque para un delantero te da confianza. Ya tiene minutos encima e imagino que debe ser convocado”, sostuvo sobre Guerrero.