Selección peruana | Claudio Pizarro entusiasmado por un amistoso de despedida con la 'Bicolor'

Podría haber encuentro de despedida para Claudio Pizarro en la selección peruana. Resulta que en una entrevista con Agencia Andina, el técnico de la 'Bicolor', Ricardo Gareca, afirmó que sería una buena idea realizarle un partido de homenaje al 'Bombardero', a modo de despedida.

“Yo creo que merece un homenaje. No son decisiones mías, pero las entidades resuelven; en este caso, la FPF. Yo pienso que sí porque fue un embajador del fútbol peruano y los representó en equipos muy importantes”, afirmó en su momento el 'Tigre'.

Esta idea parece ser del agrado del propio Claudio Pizarro: "No me di cuenta de eso. Pero, por supuesto me gustaría, eso está claro. Esperemos, ahora no es el momento", indicó el jugador del Werder Bremen en declaraciones con Weser Kurier.

La realización de este homenaje dependerá de la Federación Peruana de Fútbol, que no se ha manifestado respecto a este tema.

Este sábado, Claudio Pizarro disputó un amistoso más con Werder Bremen, ante Everton, club de la Premier League. Durante este partido, un hincha invadió el campo de juego con la camiseta del 'Bombardero', en uno de los hechos más peculiares del fin de semana. Su contrato con el conjunto 'Lagarto' termina en junio de 2020.

