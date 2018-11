Dos equipos de Europa se pelean por posible sucesor de Paolo Guerrero

Todo parece indicar que en los próximos meses tendremos un peruano más jugando en el extranjero. A los ya conocidos se sumaría el nombre del joven atacante del Sporting Cristal, Christopher Olivares, quien continuaría su carrera nada menos que en Europa, luego de disputar el Sudamericano Sub-20 en enero del 2019.

Se pudo conocer que luego de disputar el torneo sudamericano en enero del próximo año, el hijo del 'Zancudo' Olivares podría dejar el club celeste que ya analiza las dos ofertas que le habría propuesto dos clubes de Portugal. Ellos son el Vitoria Guimaraes y Pacos Ferreira, donde hace algún tiempo militó Paolo Hurtado.

Olivares descartó otras ofertas

Recordemos que hace algunos meses el padre de Olivares reveló que el jugador había descartado otras ofertas del extranjero, pues no era lo que el juvenil quería en ese momento. "Sí ha tenido opciones del extranjero. Hoy tiene dos ofertas. No las consideramos todavía, porque no es lo que queremos para él", dijo Percy Olivares a RPP Noticias.

La dirigencia celeste espera que Olivares realice un gran campeonato en Chile y así, inclusive, pueda recibir mejores propuestas que las antes mencionadas.

Así juega Christopher Olivares

