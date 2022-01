Christofer Gonzáles se ha ganado la confianza de Ricardo Gareca y, hasta el momento, ha disputado 9 encuentros con la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022. Además, comenzó este año como titular en el empate 1-1 ante Panamá.

Pese a su buen momento, el jugador de Sporting Cristal consideró que desea cumplir uno de sus objetivos el cual es clasificar a Qatar. “Siento que me falta ir al Mundial. No fui al pasado porque no tuve mucha continuidad en los clubes donde estuve”, explicó en declaraciones para FPF Play.

“No pude disfrutar del Mundial, por ello me fui preparando en mi club. Pude jugar en la selección, en las Eliminatorias, cuando entré o cuando inicié. Estamos en buen camino. Pisando fuerte que es lo principal, en las Eliminatorias donde nos jugamos cosas importantes”, señaló.

De la misma manera, el popular ‘Canchita’ habló sobre su experiencia de jugar en la ‘Blanquirroja’. “El sueño de todo futbolista es defender a su país. Se ha podido dar en mi caso, gracias a Dios, con mucha disciplina y profesionalismo. Estoy tratando de cumplir sueños, se vienen cosas importantes de poder lograr ahora”

Además, recalcó que el grupo está mentalizado en clasificar a la cita mundialista. “Ha sido un camino largo, difícil, con altas y bajas. Estamos parados ante la adversidad, sosteniendo de buena forma. Seguimos avanzando para que el país esté orgulloso de la selección peruana”, expresó.

La previa de Perú vs. Jamaica

La Selección Peruana deberá enfrentar a Colombia y Ecuador por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con la esperanza de poder continuar en la pelea por un cupo directo a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, antes tendrá un reto más: jugar ante Jamaica.

La ‘Blanquirroja’ se enfrentará ante los ‘Reggae Boyz’ este jueves 20 de enero en el Estadio Nacional de Lima. Este duelo ayudará al ‘Tigre’ a terminar de resolver algunas dudas que posee sobre el equipo de cara a los choques por el torneo clasificatori