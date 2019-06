Selección peruana

Christofer Gonzales sobre gol anulado: "Parte del VAR es también la justicia, no hay que reprocharle nada"

'Canchita' habló sobre el gol que le anularon en el primer tiempo

2019/06/15 - 18:23

Una de las grandes polémicas en el duelo de la selección peruana ante Venezuela fue el gol anulado a Christofer Gonzales. El volante de la bicolor abrió el marcador a los 6 minutos, pero fue anulado luego de que el VAR cobrara una posición adelantada de Renato Tapia.

La sensaciones tras el empate

"Una lástima que no se pudo ganar el día de hoy. Nos vamos con esa sensación de lástima", indicó 'Canchita', pero añadió que "El equipo se siente muy bien, lo único que falta es que entre el balón. Hay que tener mucha tranquilidad y paciencia. Lo más importante al término del partido es que estuvimos muy motivados entre nosotros para el siguiente partido".

Opinión contundente sobre el VAR

Christofer Gonzales dio su opinión sobre lo que sienten los jugadores cuando el VAR entra en acción: "Sin duda la emoción instantánea es muy grande luego de haber anotado. Después, con el tema del VAR te deja la sensación de duda y prácticamente no validando el gol tus emociones se van rápidamente. Una lástima por eso", indicó.

Finalmente, no criticó la decisión del VAR sobre su gol anulado: "Muchas veces cuando, por ejemplo, anotas un gol, luego llaman al VAR y a uno como jugador le entra la duda sobre si fue o no fue gol y esos segundos de duda, para el jugador es difícil y también para todo el equipo. Parte del VAR es también la justicia, no hay que reprocharle nada", sentenció.

Más noticias en otros medios