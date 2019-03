Selección peruana: Christofer Gonzales y su deseo de jugar en amistosos FIFA

La selección peruana terminó sus prácticas en la Videna y se prepara para su viaje a Estados Unidos este domingo con los jugadores del torneo local. Con la presencia de Carlos Cáceda, José Carvallo, Aldo Corzo, Alexis Arias y Christofer Gonzales, el equipo de Ricardo Gareca viajará al extranjero para esperar la legada de los demás seleccionados.

Uno de los jugadores que está destacando en la Liga 1 es el popular 'Canchita' Gonzales, quien vuelve a estar en la convocatoria del 'Tigre' y espera jugar ante Paraguay y El Salvador el próximo 22 y 26 de marzo respectivamente. "Estos son partidos que nos ayudan bastante para estar en buena forma, hay que manejarlo con mucha responsabilidad. Si se me da la posibilidad de estar tratar de dar al máximo y si no apoyar a los compañeros", señaló el jugador de Sporting Cristal.

Christofer Gonzales, volante de la @SeleccionPeru , contó sus expectativas de cara a los amistosos ante Paraguay y El Salvador. #ArribaPerú pic.twitter.com/veNtsEHKNl — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 14 de marzo de 2019

Asimismo, el volante celeste indicó que en los días de práctica no ha podido conversar con el técnico de la 'blanquirroja'. "No he tenido todavía conversación con el 'profe', la temporada pasada también jugué por fuera igual que ahora, donde me requiera el entrenador voy a estar a su disposición", agregó.

Finalmente, Gonzales se refirió al rendimiento de Cristal en la Copa Libertadores donde solo ha conseguido un punto de seis posibles empatando ante Godoy Cruz. "Estamos para competir con todos y eso hay que tenerlo bien claro, no estamos para excusarnos. Me siento muy bien, muy tranquilo", finalizó.

