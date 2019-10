Selección peruana | Christian Ramos sobre el Whatsapp de la bicolor: "André Carrillo me quiere sacar" | FOTO

El defensor de Universitario, Christian Ramos, viene teniendo continuidad poco a poco con la camiseta de la U en la Liga 1, por lo que hasta el momento no ha hecho su regreso a la selección peruana luego todo el 2019.

La popular 'Sombra' comentó que extraña el combinado patrio pero agregó que aún mantiene comunicación con sus compañeros. "Aún no me sacan del chat de la selección peruana, pero Carrillo ya me quiere sacar. Le he dicho a Yotún que no lo hagan", dijo Ramos en RPP Noticias.

Por otro lado, la 'Sombra' agregó que es obvio que extraña la selección: "Siempre he estado ahí, juegue o no juegue. Pero ojalá que se dé más adelante", agregó. Christian Ramos.

El defensor llegó a Universitario a mitad del 2019 para ser el refuerzo del Torneo Clausura de Ángel Comizzo, hoy es titular del equipo merengue pero se perderá el duelo con Cantolao por acumulación de tarjetas amarillas.

TAMBIÉN LEE

Selección peruana Sub-23 jugará amistosos con Bolivia en noviembre y Nolberto Solano ya no cederá jugadores | FOTO

Universitario decidió separar del club a juvenil implicado en caso de violación | FOTO