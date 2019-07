Selección peruana | Christian Ramos revela cómo superó el dolor de no ser llevado a la Copa América | VIDEO

Christian Ramos, quien hace algunos días se convirtió en jugador de Universitario de Deportes, habló sobre la selección peruana en entrevista con Movistar Deportes, donde destacó su ausencia en la última Copa América y su paso por el fútbol de Arabia Saudita.

"Todo el mundo sabe que en Arabia es muy fuerte el tema económico y porque es una cultura que no se conoce, hay muy buenos jugadores allá, fue una buena experiencia, te deja buenas enseñanzas", indicó Christian Ramos sobre su experiencia en Al-Nassr.

Además, el defensor central contó cómo superó el dolor de no haber sido convocado a la Copa América 2019: "Me dolió muchísimo no ser llamado para la Copa América, lo asimilé de la mejor manera. Estuve con mi familia, hace mucho tiempo no pasaba con ellos. Traté de visitar y que me visite todo el mundo para que ese dolor no sea tan largo", añadió.

Finalmente, el jugador crema habló sobre difícil que será volver a la selección peruana, dado el buen momento de los centrales: "Él llamó a los que él cree que estaban mejor y no defraudó, porque mira la tremenda Copa que hicieron. Si no juego, me va a costar el doble, por eso tengo que concentrarme en Universitario. Están Carlos, Miguel, ahora hay 5 o 6 centrales. Al que le tocó, dio la talla y al que le toque, dará el nivel. Va a ser muy difícil", sentenció.

@RamosGaragay: "Lo de Arabia fue una buena experiencia. Me dolió no ser llamado para la Copa América. Si no juego, volver a la selección me va a costar el doble" #ModoSele



Video: Movistar Deportes

