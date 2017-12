Christian Ramos: "Antes eran 4 fantásticos, ahora son 23"

Christian Ramos fue el invitado de lujo en el programa Reventonazo de América Televisión y habló sobre la selección peruana, que clasificó al Mundial de Rusia 2018.

El defensa se refirió a los cambios que hubo en la selección peruana, donde antes se hablaba de los '4 fantásticos' y ahora del todo el grupo completo.

"La única diferencia es que ahora nos nombran a todos. Antes por ahí eran 4 fantásticos, pero ahora son 23 fantásticos. Todos los que consiguieron la clasificación al Mundial de Rusia", dijo Christian Ramos.

Trabaja duro

Christian Ramos señaló que no se siente indiscutible y peleará por un lugar en Rusia 2018. "Tengo que trabajar fuerte porque, de lo contrario, no me llaman", expresó.

VIDEO: América TV