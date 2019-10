Selección peruana | Christian Cueva trabaja al máximo para ganarse titularidad ante Uruguay

Empezó a despertar. El respaldo de Ricardo Gareca ha hecho efecto en Christian Cueva. El técnico habló con el volante el martes pasado y le hizo saber que la única forma de que tenga minutos ante Uruguay, es esforzándose el doble en cada práctica y demostrando que está apto para jugar.

Por eso, ‘Aladino’ se mostró más activo, pidió el balón en todo momento y marcó goles. Luego de la práctica, el mediocampista tuvo una extensa charla con Néstor Bonillo, quien le dio algunas indicaciones y le habría pedido cambiar de actitudes para seguir siendo llamado a la bicolor.

"No he conversado mucho con el ‘profe’ Gareca, pero me respaldó, como hizo al principio cuando no me conocía y eso siempre lo voy a valorar”, dijo Christian Cueva el mediocampista, quien en un tono un tanto prepotente aseguró que si tienen alguna duda sobre su presente en el Santos FC, llamen al club a preguntar.