Selección peruana | Christian Cueva: "Ricardo Gareca me respaldó"

Luego de una semana en el que su nombre volvió a estar en la polémica por un confuso incidente en un bar-restaurante en Brasil, ocasionando que desde Santos FC deslizaran su posible transferencia a otro club a fin de año, Christian Cueva apareció ayer en el aeropuerto Jorge Chávez muy temprano, para luego ser trasladado a la Videna.

Ni bien arribó al recinto deportivo, ‘Aladino’ fue recibido por sus compañeros en el camerino y, tras colocarse la indumentaria deportiva, saltó al campo de juego, donde se reunió con Ricardo Gareca para luego enfundarse en un abrazo y una pequeña conversación con el técnico argentino.

Después de ello, llegó el momento de trabajar. Cueva realizó algunos movimientos en espacio reducido, colocándose por el medio de campo y tratando de tirar alguna pared con Christofer Gonzales y Armando Alfageme. Luego, el volante pasó al lado izquierdo, posición en la que ya ha jugado en la selección, para tirar diagonales con el balón y tratar de buscar el arco.

A pesar de que intentó en varias ocasiones llegar al arco y desequilibrar, se le notó un poco falto de fútbol. Como se sabe, ‘Aladino’ no ha tenido minutos en su equipo una vez finalizada la Copa América.

Con la guardia alta

Terminado el entrenamiento, Cueva decidió tomar la palabra ante la sorpresa de los hombres de prensa, quienes estaban ansiosos de escuchar sus impresiones luego de su primer entrenamiento con la bicolor.

Pero más allá de mostrarse arrepentido por lo sucedido en Brasil, el futbolista estuvo a la defensiva al momento de responder las preguntas.

“No voy a decir que pido disculpas por una reacción que fue provocada. Fue una reacción hacia una agresión física y creo que cualquier ser humano lo hacía. Lo único que hice fue defenderme. Al hincha no tengo que decirle nada, yo solo puedo hablar de mi familia, con la que ya conversé y a la que ya le pedí disculpas”, expresó.

“No he conversado mucho con el ‘profe’ Gareca, pero me respaldó, como hizo al principio cuando no me conocía y eso siempre lo voy a valorar”, agregó el mediocampista, quien en un tono un tanto prepotente aseguró que si tienen alguna duda sobre su presente en el Santos FC, llamen al club a preguntar.

“No estoy separado, no pueden hacer eso, si me guío de mi contrato no lo pueden hacer. Eso no es cierto. Yo no tengo problemas con nadie. Ni con dirigentes, entrenador, ni compañeros, todo es por la prensa nada más”, aseguró, para luego justificar las actitudes que ha venido teniendo en los últimos meses.

“Yo me estaba comportando de una manera infantil, pero jamás he actuado con maldad. Simplemente tengo ganas de volver a sentirme importante y a jugar al fútbol, que es lo que más deseo. Es decir, sí me siento importante, pero no en todos lados”, manifestó.

Cueva aguarda tener la calma que le ha faltado en este tiempo. “Siempre me pone feliz estar en la Videna. Siento que esta es una buena oportunidad para revertir mi presente futbolístico. No sé qué es lo que vendrá, pero quiero disfrutar estos partidos con la selección”, sentenció.