Selección peruana | Christian Cueva respaldó a Raúl Ruidíaz y Yordy Reyna tras derrota ante Ecuador

Cuando las derrotas retumban a la selección peruana, sea en amistoso o no, y potenciadas, para colmo de males, por la ausencia de Paolo Guerrero, el delantero con más prestigio del Perú (quien pidió permiso para disputar la semifinal de la Copa de Brasil); la afición, tentada por ese hinchaje celoso, socava las virtudes de Raúl Ruidíaz y Yordy Reyna, los atacantes por los que apostó Ricardo Gareca para esta fecha FIFA de setiembre.

Las críticas arreciaron contra estos dos jugadores de selección, una vez finalizado el encuentro contra Ecuador. Sin embargo, otro de los futbolistas más criticados por los fanáticos -pero por sus actos extradeportivos-, Christian Cueva, se encargó de poner el pecho a las balas.

‘Aladino’ sacrificó la poca buena reputación que le queda para defender a sus compañeros de los comentarios injustos que los sindican de ser inexpertos en ataque. O, al menos, de tener menor categoría que Paolo Guerrero.

"Siempre se va a sentir la ausencia de cualquiera. Sabemos lo importante que es Paolo (Guerrero) para nosotros. Pero pienso que Raúl (Ruidíaz) y Yordy (Reyna) hicieron un gran trabajo", disparó el volante sobre las preguntas que iban referidas a los dos menudos arietes.

No hay dependencia

Desde la era Gareca, ha sido recurrente escuchar en las calles que no hay quien reemplace al ‘Depredador’ en el ataque de la selección peruana. Cada vez que el jugador del Inter de Brasil no juega por Perú, comienzan los cuestionamientos. "¿Quién debe ser el suplente ideal de Guerrero?" o "¿Existe actualmente alguien de las mismas características que Paolo?", se lee y se escucha hasta el hartazgo.

Pero para Cueva, que es bien amigo de Guerrero, no hay mucho qué pensar para responder. Para el ‘10’ del Santos no existe esa ‘Paolodependencia’. "Al final, no depende de un solo jugador, depende de todos. Sin duda, duele cada derrota. Nosotros no venimos aquí para perder", aclaró el creativo.

De esta manera, se confirma que la selección peruana sigue siendo un equipo unido que sale a defender a los más perjudicados, pues tiene claro que el fútbol es un deporte colectivo.

MÁS NOTICIAS:

¿Juan Manuel Vargas fichó por equipo de Copa Perú? | FOTO

Exjugador de la San Martín es nuevo compañero de Miguel Trauco en Saint-Etienne | FOTO