Christian Cueva está pasando la cuarentena en México con toda su familia. El volante del Pachuca interrumpió la rutina diaria para brindar una entrevista a Gol Perú. El jugador de la selección peruana ha explicado cómo fue el proceso de recuperación en dos aspectos claves para poder competir en el alto nivel.

“Antes de la cuarentena, en el aspecto mental, estaba espectacular. Tengo tiempo sin continuidad y es difícil volver a tener un buen nivel pero no es solo para mí, sino para cualquier deportista. Pasa igual cuando sales de una lesión, es natural para un futbolista eso, pero lo positivo es que día a día yo iba mejorando física y mentalmente”, explicó el atacante de los Tuzos.

De otro lado, Cueva también expresó el deseo de volver a la selección peruana. Es más, el mediocampista admitió que estuvo entusiasmado con la idea de formar parte de la primera jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022, cuyo inicio fue postergado.

“Me hubiera gustado ser convocado y si le haces esa pregunta a cualquiera que haya estado en el equipo te va a decir lo mismo. Tenía muchas ganas de volver a la selección peruana en este nuevo sueño y clasificar otra vez al Mundial", manifestó.

No obstante, Cueva reconoció que Ricardo Gareca se encarga de hacer esas elecciones. “El profesor es el que toma la decisión, de todas formas, cuando no me convocó yo igual me desperté a ver el partido, me imaginaba estando con mis compañeros y la sufrí como un hincha más. Uno por la selección saca fuerzas de donde sea”, concluyó.