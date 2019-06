Selección peruana

​Selección peruana | 'Chorri' Palacios a favor del VAR en la Copa América

Chorrillano se refirió a las criticas que recaen sobre esta nueva tecnología en el fútbol

2019/06/17 - 16:31

Roberto Palacios se mostró a favor con la llegada del VAR a la Copa América 2019, el exjugador de la selección peruana aseguró que si esta tecnología hubiese existido hace años, los resultados de partidos oficiales habrían variado de forma justa apoyados en esta herramienta tecnología.

'Chorri' con el VAR

'He jugado tantas veces al fútbol, tantos partidos en los que errores arbitrales me han perjudicado a mí y a mi equipo, en ese entonces quería que salga algo que demuestren que los árbitros están equivocados y para mí es bueno el VAR porque un error arbitral puede perjudicar un trabajo de meses y semanas. Hay árbitros que se entercan en no querer preguntar a su línea, por eso para mí es bueno, me agrada porque permite corregir algún error. No sé por qué hay gente que no le gusta, a mí me gusta y me viene bien el VAR. Entiendo que la gente no lo quiere por los goles anulados, pero si hubiese sido al revés que dirían', aseguró Palacios en Futbolperuano.com.

La selección peruana tiene en frente un partido vital en sus aspiraciones de meterse a los cuartos de Copa América, un triunfo de la 'blanquirroja' ante la selección boliviana dejaría encaminada su clasificación, con el último partido ante Brasil todavía pendiente.

