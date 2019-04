​Selección peruana: 'Chalaca' González arremete contra Ñol Solano tras convocatoria para Lima 2019

Nolberto Solano hizo oficial a los primeros convocados pensando en la participación de la selección peruana en los Juegos Panamericanos 2019 y de inmediato le salieron algunos críticos como el experimentado César 'Chalaca' Gonzáles, quien asegura que al final quedarán los mismos de siempre.

Pensando en Lima 2019

'Hay muchas cosas que se comentan en menores, pero lo cierto es que no hay buenas elecciones con los chicos de la selección. Los ahora famosos microciclos solo sirven para llenar la Videna, pero al final siempre quedan los de Alianza, Cristal y Universitario', aseguró 'Chalaca' Gonzáles en referencia a los convocados por 'Ñol' al primer microciclo de la Sub-22.

Eso sí, para 'Chalaca' fue una grata sorpresa ver a Mauricio Montes en la lista de primeros convocados a la 'blanquirroja' 'Me sorprende la inclusión de Montes, es un gran chico ojo con eso, pero está próximo a cumplir 37 años y no es un jugador con proyección a futuro. Mejor hubieran llamado a Pizarro y listo. Acá hay que apostar por los juveniles, no veo a Polar y hummm, no sé qué habrá pasado por la cabeza Solano', dijo.

El fútbol masculino que convocará a 8 selecciones que se dividirán en dos grupos para enfrentarse todos contra todos. Los 2 primeros de cada uno se enfrentarán en semifinales buscando al campeón. Ya hay 7 equipos confirmados Ecuador, Argentina, Uruguay, Perú, Estados Unidos, Jamaica y Panamá, falta definir el último cupo de la Concacaf.

