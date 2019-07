Selección peruana | Carlos Zambrano sobre árbitro Roberto Tobar: "Se lavó las manos con el VAR"

Una de las jugadas de más discusión en la final de la Copa América, fue la supuesta falta a Everton en el área, que el réferi cobró penal y terminó en el 3-1. Ante esta situación, el defensor de la selección peruana, Carlos Zambrano, protagonista de la polémica falta (golpeó con el hombro al brasileño) disparó contra el árbitro y ratificó que no se debió cobrar.

“Para mí, no fue penal. Y para muchos tampoco lo fue. Intento cubrir a Pedro Gallese y ganó el cuerpo a cuerpo, porque soy un defensa fuerte. Si eso hubiera sido penal, yo lo reconocería, así como lo he hecho antes. Le dije al árbitro (Roberto Tobar), pero se lavó las manos. Me dijo que le avisaron del VAR y creo que está de más hablar del VAR”, dijo en entrevista a Canal N.

El ‘León’ fue claro en que eso le inclinó la cancha. “Duele, ya que sabíamos que podíamos vencer este partido. Teníamos al frente a un gran rival, de los mejores de Sudamérica y el mundo. Es justo campeón, hizo lo que tenía que hacer. Hay cosas que suelen pasar y creo que estaba para Brasil. El penal es muy raro, en verdad. Hicimos el trabajo que pudimos, y merecimos más, pero así es el fútbol”, agregó el zaguero.

Asimismo, Carlos Zambrano acotó que Perú debe sentirse orgulloso de lo hecho por la selección. “No bajamos los brazos como la última vez, que quedamos muy mal (el 5-0). Perú tiene que irse con la frente en alto, porque hicimos un gran partido. Ellos nos tuvieron un poco más de respeto, los tuvimos ahí. Hicimos más fútbol, intentamos salir jugando, pero no se dio”, comentó.

MÁS NOTICIAS

Con tres peruanos: prensa brasileña armó su equipo ideal de la Copa América y eligió a Ricardo Gareca como DT [FOTOS]

Perú subcampeón de América: los divertidos memes siguen dando la hora en las redes sociales [FOTOS]