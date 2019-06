Selección peruana

Selección Peruana | Carlos Zambrano mandó emotivo saludo a su padre por su día | FOTO

El defensa de la selección peruana fue uno de los más destacados ante Venezuela

2019/06/16 - 12:07

Carlos Zambrano, defensor de la selección peruana, fue uno de los más destacados en el empate ante Venezuela y tiene muchas chances de continuar siendo titular durante la Copa América 2019. El central, que realizó trabajos en el gimnasio este domingo, aprovechó un momento libre para publicar un emotivo saludo a su padre por su día, en las redes sociales.

Para ti papá

Carlos Zambrano publicó una fotografía junto con su progenitor con la siguiente leyenda: "Feliz día papá. Te amo y te extraño mucho. Gracias por estar siempre. El verdadero 'león'". De inmediato los seguidores del defensor llenaron de comentarios la publicación, le desearon un feliz día a él, que también es padre y le pidieron que mantenga el nivel mostrado ante Venezuela, este martes cuando la selección peruana enfrente a Bolivia.

El zaguero central lamentó que el cuadro nacional no haya podido aprovechar la superioridad numérica que encontró desde el minuto 75 del compromiso, a partir de la expulsión de Luis Mago. Sin embargo, quedó conforme con el punto sumado en Porto Alegre.

"Fue un partido complicado, sabíamos que nos iba a costar. Venezuela ha crecido mucho. Lamentablemente no pudimos llevarnos los tres puntos, después de la expulsión intentamos agrandar las líneas, pero el arquero de ellos nos sacó muchas jugadas. No se pudo ganar pero lo importante es sumar, cosa que no nos pasó en el Mundial. No sumamos en el primer partido y nos costó", señaló Zambrano tras el final del duelo.

