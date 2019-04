​Selección peruana: Carlos Silvestri y el pedido a los clubes de la Liga 1 para sus sub-17 | VIDEO

Carlos Silvestri realizó un pedido a los equipos de la Liga 1 para que los jugadores sub 17 lleguen mejor preparados a las competencias internacionales. El estratega espera que se vuelva a generar interés alrededor del campeonato de reserva, para que así entren directo a la escena principal.

Que la reserva vuelva a los preliminares

'Dirigí a Universitario de Deportes cuatro años en reserva y año y medio como asistente, gocé los mejores años de reserva cuando era una obligación jugar de preliminar a los partidos de primera división. Todos aprenden y la sensación es distinta, la responsabilidad es distinta, lo que debes hacer es acercar a los jugadores a la realidad, si los alejas y juegas donde entrenas no hay presión y no surge el mismo efecto', aseguró el estratega de la blanquirroja.

'Yo creo que eso se tiene que volverse a tocar, volver a conversar, eso es lo que queremos para la reserva. Ahora parece que es una obligación jugarla y así no tiene sentido, no es lo mismo para nada. Cambiaría mucho la idea de volver a jugar el preliminar, los jugadores crecerían dentro de ese nivel y se ganaría una mejor compenteracion del primer equipo con la reserva, ese seria un golazo que espero se pueda retomar pronto', aseguró el estratega que se quedó a poco de clasificar con la selección peruana sub 17 al Mundial de Brasil.





