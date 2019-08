Selección peruana | Carlos Cáceda responde a la salida de Alfredo Honores de la FPF | VIDEO

Lo deja claro. La salida de Alfredo Honores del comando técnico de la selección peruana dio mucho que hablar, pues el ex preparador de arqueros realizó todo un show en la Videna luego de que le negaran el ingreso a la entidad. Por ello, uno de sus ex pupilos se refirió a su salida de la 'bicolor' en este nuevo proceso de Ricardo Gareca.

Video: Renzo Bravo de Rueda



Esta vez, Carlos Cáceda habló al respecto y dijo no haber podido conversar con Alfredo Honores luego de su salida de la Federación Peruana de Fútbol. "No he tenido tiempo de hablar con el profe, yo me quedo con lo mejor de él y con todo lo que sacó de mi en este tiempo", dijo el arquero de Melgar de Arequipa.

Asimismo, la popular 'Pantera' indicó que Honores explotó todo lo que ya sabía él como arquero en su tiempo en la selección peruana. Carlos Cáceda sigue consolidándose en la 'bicolor', ahora está como segundo arquero del proceso de Ricardo Gareca, detrás de Pedro Gallese y delante de Patricio Álvarez.

