Cuando se pensó que Ricardo Gareca había encontrado la pareja de centrales que reemplace a los mundialistas Alberto Rodríguez y Christian Ramos en la selección peruana, continuó apostando por la ‘Sombra’ pese a los cuestionamientos por sus altibajos. Es más, en el último partido de Eliminatorias sudamericanas decidió por Luis Abram y el actual defensor de la César Vallejo.

En la altura de Quito, la pareja de centrales tapó bocas y se acentuó en la retaguardia. El premio fue el 2-1, hazaña ante Ecuador, con goles de Luis Advíncula y Christian Cueva, el resto es historia. Se ganaron su debut como pareja de centrales en la Copa América Brasil 2021. Sin embargo, el anfitrión le propinó una paliza a Perú de 4-0 que desnudó las falencias defensivas. Resultado que animó al ‘Tigre’ a iniciar una rotación en el talón de Aquiles de la bicolor, pues ante Colombia, el segundo partido de Perú en el certamen sudamericano, apostó por devolverle la confianza a la ‘Sombra’, pero hizo debutar a Alexander Callens, el jugador relegado en las Eliminatorias, que siempre estaba a la expectativa y compartía festejo ajeno.

La apuesta por Callens

El ‘chalaco’ se ganó las palmas con su seguridad en la retaguardia. Redondeó una faena con un triunfo del ‘equipo de todos’ contra los ‘cafeteros’, por 2-1, con gol de Sergio Peña, otro de los nuevos rostros, y autogol de Yerry Mina. Confianza ganada y titularidad asegurada. Ante Ecuador, otra vez lució la misma zaga: Ramos-Callens. Segundo encuentro y sin derrota, pues Perú empató 2-2 ante Ecuador, un partidazo, con emociones de principio a fin, pero con algunos errores defensivos en contra.

Contra Venezuela, el ‘Tigre’ mantuvo al jugador del New York City, pero le cambió de acompañante. Esta vez, el que jugó a su lado fue Miguel Araujo, el futbolista del descendido Emmen. No sintió la ausencia de Christian Ramos, el resultado fue favorable para la blanquirroja por 1-0, aunque Venezuela no fue ni Ecuador ni Brasil, atacó menos. Eso sí, Ricardo Gareca sacaba sus conclusiones.

Contra Paraguay, el seleccionador sí descuadró a propios y extraños. Volvió a ubicar al jugador ‘poeta’ con otro nuevo rostro en la Copa América: Anderson Santamaría. El resultado: un luchado 3-3 que terminó en la tanda de penales y clasificación de Perú a cuartos de final.

Las rotaciones

Una vez más Perú se vía las caras con Brasil, y el técnico argentino retomó la dupla Ramos-Callens. Era la prueba de fuego para ambos. El primero quería seguir en vigencia, mientras el segundo ratificar que no fue flor de dos encuentros. Sin embargo, el equipo de Neymar nos ganó 1-0. La ‘Sombra’ fue cambiado a los 46 minutos por Raziel García, una variante de nombres, pero no de funciones, ya que venían jugando con tres al fondo, juntos a Anderson Santamaría.

En el encuentro ante Colombia, ya por el tercer lugar, que no se consiguió, la dupla de centrales la integraron Alexander Callens y Anderson Santamaría, los que terminaron el compromiso ante Brasil. Así que la posición que más variantes y conclusiones sacó Ricardo Gareca en la Copa América fue la retaguardia, probó a cinco defensores: Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, el único que estuvo en el banquillo y se quedó con las ganas de jugar fue Renzo Garcés, el sexto central.

Ahora lo inmediato de Perú es Uruguay, el próximo jueves 2 de septiembre, en Lima, y el seleccionador se perfila por seguir apostando por la dupla de centrales que más utilizó ante rivales más complicados, la integrada por la experiencia del cuestionado Christian Ramos y la grata aparición en la Copa América de Alexander Callens. Ambos jugaron tres de los siete encuentros en la Copa América Brasil.

