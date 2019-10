Selección peruana | ¡Blanquirroja no descansa! Llega hoy a Lima y entrenará en la Videna

Tras el cotejo en el estadio Centenario, la selección peruana se dirigió a su hotel de concentración para recoger sus pertenencias y poder descansar unas horas. A primera hora de hoy (5:00 a.m. hora de nuestro país) la delegación parte de la ciudad de Montevideo y pisan Lima al promediar las 9:00 a.m. (hora peruana).

De inmediato, el plantel peruano será trasladado al hotel y a la Videna, donde almorzarán y a las 4:00 p.m., entrenarán de la mano de Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ dividirá al equipo en dos grupos: los que jugaron ante Uruguay y los que no tuvieron minutos (o fueron pocos). Los primeros harán solo regenerativo, mientras que el segundo trabajará con balón en el campo de juego.

Las prácticas de la selección peruana continuarán mañana (9:30 a.m.) y el lunes (9:30 a.m.), en donde el entrenador debe trabajar con el equipo para corregir errores y buscar el triunfo en casa. Mientras que el mismo día del duelo, el martes, también entrenarán por la mañana (9:30 a.m.), para finiquitar detalles.