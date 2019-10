Selección peruana | Beto da Silva y la razón por la que no juega en la Coruña, según periodista de Marca

Uno de los jugadores del cual siempre se habla como posibilidad de recambio en el ataque de la selección peruana es Beto da Silva. Su arribo a equipos importantes, tanto de América como Europa, hizo a más de uno suponer que el delantero de 22 sería una excelente alternativa para sumarse al equipo de Ricardo Gareca. Sin embargo, los pocos minutos que ha sumado en los últimos dos años con sus respectivos clubes son preocupantes.

Hoy, en el Deportivo La Coruña no es la excepción. Llegó a inicios de Setiembre -en el cierre del mercado europeo- como uno de los últimos refuerzos del club gallego. Sin embargo, a partir de esa fecha solo ha sumado 16 minutos en la Liga SmartBank, entrando en los últimos instantes de los juegos ante Numancia y Albacete.

La principal razón

Para conocer un poco más las razones por la cual Beto aún no logra consolidarse en el 'Depor', EL BOCÓN conversó con el periodista español del diario Marca, Pepe Torrente, quien explicó que unas de las razones principales es que al delantero de la selección peruana le ha costado adaptarse al fútbol español.

"Los primero que le ha afectado negativamente es que llegó muy tarde al equipo. Entró el último día de mercado, con la competición en marcha y así es muy difícil. Además de que tenía que ganarse la confianza del entrenador con la temporada en juego, tenía que adaptarse al fútbol español y eso le ha costado mucho", indicó Torrente.

La competencia es fuerte

Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de que Beto sea tomado en cuenta con más frecuencia tras la poca efectividad en ofensiva del equipo en las últimas fechas, sostuvo que el jugador peruano tiene una competencia muy complicada en el ataque.

"Cuando las cosas no salen siempre hay que buscar soluciones. Y lo primero que se ve son los futbolistas que no están jugando. El problema es que quizá Beto tenga una de las competencias más fuertes. En las posiciones que puede jugar o por lo menos en las que se le fichó justo están los futbolistas ( Mollejo y Borja Valle) que mejore rendimiento han presentado en este inicio flojo de temporada. No la tiene fácil para titular y ser importante en el equipo",agregó el periodista español