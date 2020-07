Si pensamos en un delantero de la Selección Peruana, de inmediato, el nombre que se nos viene a la cabeza es el de Paolo Guerrero. El atacante del Inter de Porto Alegre es el máximo referente del equipo nacional; sin embargo, con 36 años, muchos ya creen que está cada vez más cerca de su retiro, por ello, se analiza quién podría ser su reemplazante.

Entre los nombres más sonados se encuentra el de Beto da Silva, delantero de Alianza Lima, quien a pesar de no haber tenido muchas oportunidades en la Selección Peruana, sueña con regresar y hacer ‘su propia historia'.

“Mucha gente me dice: ‘Tú debes ser el reemplazante de Paolo’. Genera motivación, pero yo no me veo como un reemplazante. Lo que ha hecho Paolo Guerrero por la selección es único, nadie lo va a reemplazar. Me gustaría hacer mi historia, algo mío”, señaló Beto en conversación con América Deportes.

“A mí siempre me gusta ver a las personas con las que he trabajado y puedo decirte que mi ídolo es Paolo Guerrero. Es de los mejores con los que me tocó jugar. Uno que siempre me gustó también fue Alexander Pato, siempre trataba de copiarlo, pero hoy en día es Paolo”, agregó.

Beto Da Silva tiene 23 años y ha jugado en Sporting Cristal, PSV Eindhoven, Deportivo la Coruña, Gremio, entre otros clubes.

El último partido del atacante con Perú fue el 23 de marzo del 2019. El equipo venció 1-0 a Paraguay en el Red Bull Arena de New Jersey.

