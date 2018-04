Selección peruana: Beto da Silva siente ser el 'jugador fetiche' de Gareca

Beto da Silva aún sigue teniendo la confianza de Ricardo Gareca, pues sigue siendo convocado a la selección peruana como lo fue en estos últimos amistosos de cara a Rusia 2018 ante Croacia e Islandia. Por ello, el delantero afirmó que siente ser el 'jugador fetiche' del 'Tigre'.

¿Te consideras un jugador fetiche para Gareca?, le preguntaron a Beto da Silva en una entrevista con Infobae, a lo que respondió: "Sí, sin dudas, él lo ha dicho y lo dice todo el tiempo. No tengo dudas de que le gusto como jugador. El es un gran entrenador también, sabe mucho y él sabe lo que es bueno para la selección y lo que no", dijo el delantero de la selección peruana.

Además, dijo lo siguiente: "Le ha tocado convocarme como también le ha tocado dejarme afuera. Cada convocatoria yo se la agradezco mucho porque quizás no estoy en mi máximo nivel pero él me conoce y sabe lo que soy capaz de aportar a la selección. Yo sigo en busca de ese nivel para que él no tenga esa duda y esté convencido de que tengo que estar en la selección", afirmó Beto da Silva.

LEE ADEMÁS