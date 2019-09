Selección peruana | Beto Da Silva: "Fue un error dejar Holanda y no haber madurado"

Beto Da Silva, reciente fichaje de Deportivo La Coruña de la Segunda División de España, hizo un análisis de toda su carrera en entrevista para Las Voces del Fútbol de Radio Fiesta, donde reconoció su error: volver a Sudamérica.

"Fue un error haber regresado de Holanda y no haber madurado. De todos modos no me arrepiento de haber llegado a Gremio", declaró el delantero que fue parte en algunas convocatorias de la selección peruana.

"Aprendí mucho en todos los clubes donde estuve, pero no pude explotar. Soy consciente de eso y trabajo para llegar a mi máximo nivel. Sé que si hago las cosas bien, voy a tener la posibilidad de volver a la selección peruana", agregó Luis Da Silva, que pese a no jugar mucho, fue campeón de la Copa Libertadores con Gremio el 2017.

Por último se refirió a Paolo Guerrero, con quien compartió algunos minutos en el empate de la selección peruana ante Argentina (2-2) por las Eliminatorias a Rusia 2018: "Es un ídolo de todos nosotros, si me comparo con su historia sería una burla. Aspiro a ser como él y tener mi propio nombre dentro de la selección".

