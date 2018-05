Selección Peruana: Beto da Silva aún sueña con jugar en Rusia 2018 [VIDEO]

El delantero nacional Beto da Silva está de vacaciones en el Perú tras realizar una campaña irregular en su cuadro Argentino Junior donde los constantes lesiones mermaron su rendimiento deportivo. Pero ahora ya recuperado continúa trabajando fuerte si es que en algún momento lo requieren en el Mundial Rusia 2018.

No fue su año

Da Silva habló para Golperú habló sobre su performance en Argentino Juniors donde resaltó su buen inicio pero que las lesiones no lo dejaron rendir al 100 por ciento.

"Venía bien con mi club, pero tuve lesiones que me perjudicaron deportivamente, pero me recuperé y pude jugar en la última fecha, y creo que lo hice bien, a pesar que no venía jugando desde hace tiempo 45 minutos", señaló.

Sueño intacto

Además expresó su tristeza de no haber sido convocado a la selección peruana por Ricardo Gareca para disputar el Mundial de Rusia 2018, pero igual sigue entrenándose para cualquier convocatoria de último minuto.

"Lamentablemente no pude estar en la nómina final, pero yo sigo trabajando y atento por si las dudas y estar preparado", afirmó.

El capitán de todos

Asimismo, Beto lamentó el momento crítico que vive Paolo Guerrero con su sanción dada por el TAS y espera que en estas conversaciones que tendrá con el presidente de FIFA, Giani Infantino, todo se resuelva.

"Él es un líder, es nuestro capitán y referencia en la delantera, infelizmente le pasó esto. Esperemos que en esta última chance que tiene para ir al mundial se pueda dar, si no se da, hay jugadores que pueden suplir esa función".