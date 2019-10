Bernardo Cuesta: 'Si renuevo tramitaré mi nacionalidad'

Bernardo Cuesta analiza la posibilidad de nacionalizarse si extiende su contrato con el Melgar de Arequipa. Delantero se siente a gusto en territorio peruano y no descarta la opción en un futuro no muy lejano.

'Estoy muy cómodo en Melgar. Todavía no sé qué pasará con la renovación de contrato. Estamos en conversaciones pero con tranquilidad. Si se da la posibilidad que me quede, tramitaré la nacionalidad peruana. Todos los partidos son finales si queremos lograr los objetivos que nos trazamos en el torneo. y si no llegamos, al menos clasificar a la Sudamericana y dejar al equipo en un torneo internacional', comentó Cuesta.

Alan Diez sobre conferencia de Ángel Comizzo: "Que no venga a dársela de superdotado" | VIDEO

Cuesta también se refirió a los errores arbitrales que se vienen dando en el Torneo Clausura de la Liga 1 'Es un tema complejo el de los arbitrajes. Hay momentos importantes dentro del partido que marcan a la hora de definirlo y en los últimos encuentros sufrimos ocasiones que nos perjudicaron y que hubieran cambiando la posición que tenemos. Ayer hubo un penal evidente, se escuchó el ruido de la patada que le pegaron a Joel (Sánchez). Hay criterios distintos y no todos pensamos de la misma manera. Hay momentos claves que pueden cambiar la historia de un partido', comentó el 'Torito'.

