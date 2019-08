Selección peruana | Asistente de Gareca confirma convocatoria de Christian Cueva

En un momento donde Christian Cueva no la pasa bien debido a problemas familiares y algunas polémicas en su vida fueras de los campos de fútbol, se pensó que el volante no sería tomado en cuenta para los amistosos de fecha FIFA de la selección peruana, pero no será así.





Christian Cueva será convocado. La información la dio a conocer Néstor Bonillo, asistente técnico de Ricardo Gareca. "Será convocado para los amistosos ante Brasil y Ecuador", mencionó en entrevista al programa radial Las Voces del Fútbol.

Lo respaldan

El entrenador de Santos, Jorge Sampaoli, reconoció que los problemas personales de Christian Cueva están afectando su rendimiento en el campo. Así lo evidenció el argentino en una conferencia de prensa que brindó este viernes, en la que también pidió al peruano que esté "tranquilo".

"Christian es un jugador, para mí, importante, que ha pasado momentos difíciles en su llegada acá, a Santos. Seguramente, todo lo que le está pasando a nivel personal, le está afectando su rendimiento futbolístico", indicó Sampaoli.

Más noticias en El Bocón.pe:

¡EN LA BANCA! Cristian Benavente no ingresó en el empate de Nantes 0-0 ante Olympique Marsella | FOTO

VIRAL EN CHINA | Niño intenta imitar el 'SIUUU' de Cristiano y le tira un puñete a su compañero | VIDEO